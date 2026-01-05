Caitlin Moran habla de las criticas que ha recibido tras su último libro: "Me acusaron de querer convertir a los hombres en mujeres"

Caitlin Moran visitó 'Mujer tenía que ser' para presentar su nuevo libro y hablar sobre el miedo de los hombres al feminismo. En su charla con Sandra Sabatés, la escritora comentó las duras críticas recibidas y el papel de las mujeres en este debate.

Sandra Sabatésentrevistó en 'Mujer tenía que ser' a la escritora Caitlin Moran, que presenta su nuevo libro, '¿Y los hombres qué?', donde reflexiona sobre por qué muchos hombres temen al feminismo y a las mujeres.

Cuando Sabatés le preguntó por la acogida del libro, Moran fue clara. "Ha sido horrible, y por ambos lados", respondió. Según explicó, recibió críticas tanto de hombres de izquierda como de derecha. "Los hombres de izquierda progresista decían que estaba diciendo que los hombres no podían hablar de sus emociones", contó.

La escritora relató que estas críticas venían acompañadas de reproches directos. "Esa es una visión muy estereotipada, podemos hablar de nuestras emociones, que le jodan a tu libro", aseguraban algunos hombres de izquierda.

Por su parte, los hombres de derecha reaccionaron de forma distinta y afirmaban que "los hombres no deben hablar de sus emociones". Incluso, Moran señaló que algunos llegaron a acusarla de que "estaban intentando convertir en mujeres".

Durante la entrevista, la autora también habló sobre quién compra sus libros. Según explicó, "el 80% de los libros" que escribe "los compran mujeres", ya que ellas "van a ser las que estén preocupadas por sus maridos y quienes van a comprar los libros".

"Son las que no saben cómo hablar con sus hijos adolescentes sobre pornografía las que están comprando este libro", afirmó Moran. Además, destacó que son las mujeres "las que inician una conversación sobre las emociones" dentro del entorno familiar.

