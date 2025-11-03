Barrio rico vs. barrio obrero
Una mujer mexicana de barrio rico confiesa a Thais Villas por qué se vino a vivir a España: "Sois gente majísima, pero..."
Thais Villas se traslada a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con su comunidad latina y saber por qué se vinieron a vivir a España desde sus respectivos países.
En el Día de la Hispanidad,Thais Villas salió a la calle en El Intermedio para descubrir cómo viven los latinos en España según su barrio. "Vine hace 15 años", destacó una mexicana de barrio rico, que explicó que en su país hacía marketing en Pepsi, lo mismo que hace en España pero con otra empresa. "Pero, ¿por qué viniste?, ¿por trabajo, por el clima, porque somos gente majísima?", preguntó Thais Villas a la mujer, que respondió en el vídeo: "Sois gente majísima, pero también porque a mi marido le mandaron a trabajar aquí desde la empresa y ya nos quedamos".
Por su parte, otra mujer del mismo barrio que vivía en California explicó que se mudó a España después de que su marido vendiera una empresa que tenía. "Aquí no trabajo, estoy haciendo un máster en salud mental, física y espiritual", confesó.
Sin embargo, el motivo de su vida en España en las mujeres del barrio obrero es bien diferente. Y es que mientras una mujer aseguró que se había venido a España desde Perú para darle un futuro mejor a sus hijas, otra confesó que se había marchado de Colombia para huir de la violencia de su país: "Si no me venía me mataban".
