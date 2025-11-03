Una estudiante de una universidad privada, sobre su futuro laboral: "15.000 euros al mes sería un buen sueldo"

Esta estudiante de universidad privada confiesa a Thais Villas que cree que su primer sueldo será de 3.000 euros, aunque matiza: "No sé cuánto es lo normal, nunca he trabajado".

Thais Villas se traslada a una universidad privada y una pública para saber cuánto pagan por la carrera sus estudiantes y cuál creen que será su futuro profesional. Por ejemplo, preguntados sobre cuál cree que será su primer sueldo, un chico de universidad pública que estudia Comunicación Audiovisual cree cobrará unos 1.400 euros. "Supongo que en la televisión se cobrará bien", explica el chico, que destaca que "de 1.800 para arriba" ya sería un sueldazo.

Por otro lado, el pensamiento de los estudiantes de la universidad privada es bien diferente. "Con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios", así se imagina un estudiante de universidad privada, que cree que cobrará en su primer sueldo unos "2.000 euros".

Por su parte, una compañera suya de universidad privada explica que no sabe "cuánto es lo normal" ya que "nunca" ha trabajado". Sin embargo, la joven cree que su primer sueldo sería de unos 3.000 euros mientras que considera que más adelante debería cobrar 15.000 euros "para vivir muy a gusto".

