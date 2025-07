Una joven confiesa a Thais Villas como tiene su habitación: "No te digo que se compare con un mercadillo, pero..."

Thais Villas visitó un instituto para conocer de primera mano cómo son las relaciones entre las nuevas generaciones y sus padres. La reportera de El Intermedio charló con varios estudiantes, quienes, con naturalidad y sentido del humor, compartieron las razones más comunes por las que surgen conflictos en casa.

Gabriela fue una de las alumnas entrevistadas. Aseguró que su relación con sus padres es buena, pero con matices: "Hasta que llegan los resultados de los exámenes". Confesó que el instituto no se le da bien y que el primer trimestre suspendió siete asignaturas. "El Instituto no se me da bien... el primer trimestre suspendí siete", contó a Thais Villas. También explicó que le cuesta mucho concentrarse: "No puedo sentarme a estudiar, tengo que estar en movimiento".

Pero no solo las notas son motivo de tensión familiar. Otro de los focos de conflicto es la limpieza y el orden en casa. Cuando Thais Villas les preguntó por ello, respondieron sin rodeos: "Me da pereza. Veo un pantalón en la silla y digo 'luego lo recojo' y, al final... acabo pasando".

Claudia se identificó con ese sentimiento. Reconoció que el orden no es lo suyo, y describió así su habitación: "No te digo que se compare con un mercadillo, pero...". Marta también admitió que discute con su madre por temas similares: "Llego de trabajar y no había hecho nada". Aunque añadió una explicación: "Pero es que mi madre es muy maniática...".

Puedes ver el reportaje completo en el vídeo que hay sobre estas líneas.

