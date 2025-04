Una mujer de barrio rico, de cómo se organiza para conciliar: "Tengo una persona para los hijos y otra para la casa"

Esta mujer de barrio rico sorprende a Thais Villas al confesarle cuál es su truco para poder conciliar: "Hombre, yo siempre he tenido servicio, la verdad. Siempre he tenido una persona para mis hijos y otra para la casa".

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y uno obrero para descubrir si pueden conciliar de la misma manera sus vecinos. "¿Les ha resultado fácil conciliar, atender a su familia y trabajar al mismo tiempo?

"Para nada", afirmó rotunda una vecina de barrio obrero en el vídeo, donde otra de su mismo barrio destacó que había tenido que dejar de trabajar para comerse a sus hijos "con patatas".

No obstante, cuando Thais Villas preguntó a una mujer de barrio rico, la respuesta fue bien diferente. "Me ha resultado muy fácil porque cuando yo trabajaba no era la locura de horarios que tenéis ahora, que son terroríficos", explicó la mujer, que afirmó que cuando trabajaba tenía horarios muy cómodos. Además, explicó que "hasta que los niños no empezaron a ir al colegio" se pudo permitir pedir una excedencia.

Por otro lado, otra vecina del mismo barrio aseguró que se organizaba "a la carrera, como todas": "Mi vida es una continua carrera". Sin embargo, cuando Thais Villas preguntó a la mujer cómo se organizaba, la vecina de barrio rico admitió haber tenido "ayuda externa".

"A la carrera siempre, pero luego tenía ayuda externa, afortunadamente", confesó la mujer, que aseguró que una persona en casa para ayudar a la crianza de los niños "cuesta bastante": "La mitad de un sueldo bueno, mil y pico o así".

