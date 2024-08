Hace ya algunos años que Thais Villas se trasladó a un barrio rico para conocer la opinión de quienes por allí paseaban acerca de la por entonces futura extinción de los billetes de 500 euros. "La verdad es que no sirven para nada, porque, ¿qué haces con un billete de 500 euros? No te dan cambio", se quejaba un hombre.

Sin embargo, en el barrio obrero, varias mujeres afirman ni siquiera haberlos visto y, si lo hicieron, fue desde muy lejos. "No me acuerdo del color", aseguraba una de ellas. "¿Es verde, azul?", se preguntaba. "En Pinto sí que vi uno, en un supermercado", relataba un joven como quien avista un ejemplar extraño de ornitorrinco. Otra señora aseguró que le había pedido al banquero tocar uno, aunque no fuera suyo, para saber qué era eso. "Sentí muy buenas sensaciones", bromeaba con la reportera de El Intermedio.

De vuelta al barrio rico, un señor aseguraba que los "coleccionaba para sus hijos" y otro conocía a gente que "los almacena en los altillo y en los maletines".

Pero la diferencia más grande entre un barrio y otro reside en lo que harían sus habitantes con ellos. Mientras que unos se lo gastarían en tiendas o en ir a los toros, otros los destinarían a ayudar a los suyos o a pagarse la matrícula de la universidad. "¿Zapatos? ¿500 euros? Si me los compro aquí en los chinos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.