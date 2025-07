La reflexión de un niño sobre el amor: "Las parejas están destinadas al fracaso, pero a veces la muerte llega antes"

"Me he dado cuenta de que antes tenías una pareja y vivías con ella toda la vida, pero ahora hay gente que tiene muchísimas novias todo el rato", reflexiona un niño mientras que otro asegura que el amor "caduca".

En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un instituto donde habló con sus alumnos sobre el amor y las relaciones. ¿Creen los adolescentes en el amor para siempre? "Es un poco complicado, aunque hay mucha gente que sabe mucho y es experta", aseguraba uno de los chicos, que confesaba que él "no tanto". Por su parte, otro joven reconocía que no le gustaba: "El amor paternal sí, pero con otra chica no".

Por su parte, dos chicas explicaban que el amor era tener "un sentimiento por una persona con la que querías estar mucho tiempo". Por su lado, un joven aseguraba que lo que le interesaba era "encontrar una persona" que le quiera "de verdad". Sin embargo, el chico reconocía que era algo "demasiado difícil".

Pero, ¿cómo sabe uno que está enamorado? "Te hace cosquillitas en la tripa cuando estás con esa persona", reconocía una joven mientras que otra afirmaba tener "una sensación tonta". "Te parece majo", explica otra chica, que destaca que le interesaba más "el interior que el exterior".

Por otro lado, un joven aseguraba haber estado en dos relaciones en su vida, con 14 años, y confesaba que en ese momento se encontraba en otra: "Hicimos dos meses oficiales hace poco". "Notas una cercanía y una opinión de perfección hacia la otra persona", reflexionaba.

"Me he dado cuenta de que antes tenías una pareja y vivías con ella toda la vida, pero ahora hay gente que tiene muchísimas novias todo el rato", afirmó otro chico mientras que el anterior mantenía que "el pilar principal para mantener una relación es la madurez". Por último, otro joven afirmaba que el amor caducaba: "Todas las parejas están destinadas al fracaso, pero a veces la muerte llega antes".

