Una mujer carga contra los que no recogen las cacas de su perro: "La culpa es del dueño, que es un cerdo con tirantes"

Thais Villas abrió un debate en plena calle sobre el creciente número de perros en la sociedad española en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. ¿Son el mejor amigo del hombre o provocan que tu vecino se convierta en tu peor enemigo? ¿Consideran que en España hay demasiados perros?

"Depende del espacio", aseguró una chica, que explicó que, por ejemplo, acudir a un centro comercial abarrotado de gente con el perro no es buena idea: "Él no puede caminar bien y tú puedes tropezar". Por su parte, un joven respondió tajante a la gente que critica que los perros mean por la calle: "Y los humanos también".

Además, el chico explicó que aunque recoge las cacas del perro cuando caga en la calle, si lo hace en un matorral, la cosa cambia: "Yo no voy a un matorral en un monte a recogerlo". Por su lado, otro chico destacó que "la Policía debería ser más estricta": "Deberían poner multas, así la gente, en cuanto le toquen el bolsillo, ya está más atenta".

Por otro lado, una mujer, que presentó a Thais Villas a su perra Juanita, aseguró que se había dado cuenta de una cosa: "Los barrios, cuanto más pijos, menos recogen la caca". "O que lo hagan los barrenderos, que para eso se lo pagan, tela marinera", afirmó la mujer sobre la gente que pensaba así. Por último, la mujer mandó un rotundo mensaje sobre la gente que no recoge la caca de sus perros: "La culpa es del dueño, que es un cerdo con tirantes".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.