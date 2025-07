Gabriel Rufián confiesa a Thais Villas por qué lleva años sin ir a la playa: "Me hacen fotos y paso de salir con tripa"

"Playa significa agobio y gente porque me hacen muchas fotos y paso de salir con la tripa y la cerveza en el chiringuito", desvela en este vídeo Gabriel Rufián a Thais Villas.

Al final de la temporada de El Intermedio, Thais Villas ha visitado el Congreso de los Diputados para hablar con los políticos sobre cómo afrontan el verano. La ministra Pilar Alegría aseguraba que era muy de verano y de playa mientras que Gabriel Rufián confesaba que, para él, la playa era sinónimo de "agobio".

"A mí me gusta el mar como a todo el mundo, pero también playa significa gente, me hacen muchas fotos y paso de salir con la tripa y la cerveza en el chiringuito", desvelaba Gabriel Rufián, que confesaba que hacía años que no iba a la playa.

Por su lado, Borja Sémper recomendaba la playa de Hendaya mientras que el ministro Félix Bolaño aconsejaba dos: Macarelleta, en Menorca, y Playa del Sombrerico en Mojácar, en Almería.

Por último, Mónica García aseguraba que no era un "animal de playa de estar tumbada horas y horas": "Me gusta hacer actividades y un poquito de surf".

