Hace unos años, Thais Villas acudió a un barrio ricoy un barrio obrero para saber qué opinaban sus vecinos de los billetes de 500 euros. "No les voy a echar de menos, no me hacen falta para nada", explicó un señor de barrio rico mientras que una señora de barrio obrero afirmó que tampoco les iba a echar de menos porque no sabía ni su color: "Los he visto de lejos, muy de lejos".

Por su parte, un vecino de barrio rico destacó que sí que había tenido alguno en la mano, pero que "no servían para nada": "¿Qué haces con un billete de 500 euros?, nadie te cambia". Otro vecino del mismo barrio aseguró que los había tenido "muchas veces" en sus manos: "Los coleccionaba para mis hijos el día de mañana, por si había algún evento familiar pagar y no ir con la tacada en la mano".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.