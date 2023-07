Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la plana mayor de su partido en la sede del PPen Madrid para analizar los resultados obtenidos en las elecciones generales del 23J, unos resultados que, por el momento, parecen no ser suficientes para llegar a La Moncloa.

Todos los líderes territoriales coinciden en destacar en el micrófono de María Avizanda que el líder del Partido Popular es el candidato que ha ganado las elecciones y, por tanto, es el que se ha obtenido el derecho a intentar formar gobierno. José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura, asegura que "la victoria siempre deja un sabor dulce", aunque dice estar convencido de que Pedro Sánchez "hará todo lo posible para que el PP no gobierne".

Sobre una posible penalización al PP por los pactos con Vox en distintas comunidades autónomas, Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP, señala que "lo importante es el contenido de lo que se pacta": "No puede ser que la izquierda pueda pactar con quien quiera y nosotros no". Mientras, Fernando López Miras, presidente en funciones de Murcia, apunta a la división del voto de centro derecha como un elemento "más determinante" para no poder alcanzar un mejor resultado.