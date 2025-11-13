'Miriam Nogueras' confirma que han cortado con el Gobierno: "La relación se ha terminado, como la de 'Los Javis'"

Cristina Gallego se ha convertido en la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados para exponer si su ruptura con el PSOE es real. No te pierdas la conexión con la 'política' catalana en el vídeo principal.

A pesar de que anunciaron que habían roto con el Gobierno, Junts se ha abstenido en una votación en el Congreso de los Diputados a una enmienda del Partido Popular. A pesar de que el gobierno ha celebrado la votación, Miriam Nogueras ha advertido que, si el PSOE considera esto una victoria, "más grande será la derrota". El Intermedio conecta con 'Miriam Nogueras' para saber si la relación entre Junts y el Gobierno se ha acabado de verdad.

Cristina Gallego, convertida en 'Nogueras', inicialmente, no quiere contestar a el Gran Wyoming ya que este está utilizando "un idioma fascista". La 'política catalana' quiere aclarar que "la relación de Junts y el PSOE se ha terminado, como la de 'Los Javis'".

"Entonces, si se ha acabado, ¿a qué ha venido lo de la votación de hoy?", pregunta Wyoming, "¿es la clásica abstención de despedida?". 'Miriam' le dice al presentador de El Intermedio que no se entera "de nada". "Nos hemos abstenido en la votación, sí, pero les hemos mirado muy mal mientras votábamos", responde.

Wyoming quiere saber, entonces, si van a ser igual de duros en las votaciones. "¿Van a votar lo que el PSOE quiere, pero, haciendo crucis?", plantea el presentador de laSexta. Esta parece no querer responder, por ello, el presentador le pregunta por el informe de la Unión Europea que avala la ley de amnistía. "Estoy contentísima", responde 'Nogueras'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.