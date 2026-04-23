Misterio resuelto sobre el paradero de Mojtaba Jamenei: cara desfigurada, en un lugar remoto y solo con sus médicos

Los detalles Mojtaba Jamenei está completamente custodiado y blindado. Ni los altos mandos del régimen de los ayatolás pueden reunirse con él, por temor a que Israel lo localice y lo mate, según el 'New York Times'. Por ello, está rodeado principalmente de su equipo de médicos, que trata sus heridas.

Hace más de dos meses estalló un conflicto en Oriente Medio tras un ataque de Estados Unidos e Israel que culminó con la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Su hijo, Mojtaba Jamenei, asumió el liderazgo en un aislamiento casi total. Según el 'New York Times', Mojtaba está recluido y no se le ha visto públicamente. Sus mensajes son transmitidos por una mujer debido a las graves quemaduras que sufrió en el ataque. Mojtaba enfrenta problemas de salud, incluidas cirugías en la mano y pierna, y la necesidad de una prótesis. La seguridad alrededor de él es extrema, limitando el acceso a su persona.

Hace más de dos meses desde que estalló la guerra en Oriente Medio, desde que un ataque masivo, el pasado 28 de febrero, de Estados Unidos e Israel sobre Teherán acabase con la vida del líder supremo de Irán, de Ali Jamanei. Tras la muerte de su padre y casi con la suya, el aislamiento del nuevo líder iraní, de Mojtaba Jamenei, es total. Según fuentes cercanas consultadas por el 'New York Times', Mojtaba Jamenei está recluido en un lugar remoto.

Nadie lo ha visto públicamente. Tampoco hemos podido escuchar su voz, porque los escasos mensajes que ha mandado desde que llegara al mando del régimen de los ayatolás han sido escritos; los ha locutado una mujer para ser retransmitidos en los medios.

El país sigue adelante gobernado por un consejo de generales y políticos que no visitan a Mojtaba por temor a que Israel lo localice y lo mate. Así lo hicieron para asesinar a su padre: Ali Jamanei. Por ello, sus discursos antes mencionados o cualquier tipo de mensaje que quiere enviar pasan por las manos de una cadena humana. Son sobres que viajan de forma analógica hasta llegar a las emisoras de televisión estatal.

Según sus allegados, su cara y labios sufrieron quemaduras graves, que le dificultan hablar. Quedó herido en el bombardeo que inició esta guerra que ya se extiende por Oriente Medio y por la zona del golfo Pérsico. Es más, aseguran que lo más probable es que necesite someterse a una cirugía plástica antes de que podamos verlo y escucharlo.

Pero también para poder ver al recién estrenado líder supremo de Irán de pie. Parece algo simple, pero las mismas fuentes aseguran que Mojtaba habría sido operado de una mano y hasta tres veces de una pierna. Ahora, estaría a la espera de tener una prótesis para su miembro inferior.

Por todo esto, sumado a la preocupación máxima por su seguridad y su salud, hasta las autovías, carreteras y senderos que pueden llegar hasta él están vigilados. Acceder a Mojtaba Jamenei se hace extremadamente difícil, casi imposible. Es más que limitado el número de personas que pueden acercarse a él.

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