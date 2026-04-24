Fesser, de las críticas de los MAGA a Trump: "La metralleta de la conspiración funciona como esperaba, pero se ha vuelto contra él"

Guillermo Fesser destaca que "con la gasolina a 6 dólares, la guerra en Irán, los aliados dándole la espalda y el papa mencionando directamente su nombre, los MAGA están aplicando la misma paranoia contra su líder".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio la ruptura de Donald Trump con los MAGA desde que el presidente de EEUU decidiera romper su promesa de 'America First', "gastando 60.000 millones de dólares en la guerra de Irán".

"Ahora habla de un plan de rescate a los Emiratos Árabes que Estados Unidos no tiene por qué hacer", afirma el corresponsal de El Intermedio, que detalla que este liderazgo MAGA contra Trump está liderado por Tucker Carlson, un presentador de Fox que se encargó de propagar mentiras a favor de Trump y que fue despedido de la cadena por ello. No obstante, ya no existe ese apoyo de Carlson al presidente de Estados Unidos.

Incluso, el presentador ha pedido este martes "públicamente perdón a los estadounidenses por haberles guiado erróneamente hacia Trump". Carlson ha afirmado que la guerra de Irán "ha abierto sus ojos" y se ha manifestado en contrario a la intervención militar de EEUU en el extranjero. Por su parte, Donald Trump se ha defendido de las críticas del presentador, asegurando que este "tiene un coeficiente intelectual muy bajito y que necesita un psiquiatra".

Tras ello, el presentador ha criticado la investidura de Trump afirmando que no puso su mano sobre la Biblia, sino que hizo el juramento presidencial con la mano derecha levantada y la izquierda metida en el bolsillo. "Carlson dice que se quedó alucinado y reconoce que debería haberlo denunciado antes", explica Guillermo Fesser en este vídeo, donde destaca que este enfrentamiento ha servido a los MAGA para decir "que Trump es el anticristo que profetiza la Biblia".

"Cada vez hay más MAGAS y gente que ha apostado por Trump señalando que, por ejemplo, el atentado que sufrió el presidente de EEUU fue amañado", informa el periodista, que explica que "el caso es que la metralleta de la conspiración funciona como Trump esperaba, pero se ha vuelto contra él". Y es que el presidente de EEUU pidió a la gente que no confiara en las instituciones, "pero con la gasolina a 6 dólares, la guerra en Irán, los aliados dándole la espalda y el papa mencionando directamente su nombre, los MAGA están aplicando la misma paranoia contra su líder", sentencia Fesser.

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