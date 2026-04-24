Wyoming, tras las "gélidas palabras Rajoy" sobre Bárcenas: "Han dejado mi corazón como un disco duro de Génova, destrozado"

"Qué raro que Rajoy no tuvieran confianza con Bárcenas teniendo en cuenta que aparece 35 veces en sus papeles", afirma El Gran Wyoming, que destaca en el vídeo: "Eso son muchas quedadas para intercambiar sobres".

En su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, Mariano Rajoy ha insistido en que su relación con Luis Bárcenas se rompió cuando supo que "no era trigo limpio". "Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados", ha dicho el expresidente del Gobierno, que ha asegurado que Bárcenas no era "una persona" de su "confianza".

Tras escucharle, El Gran Wyoming se sincera en el plató: "Las gélidas palabras de Rajoy han dejado mi corazón como un disco duro de Génova, destrozado". Además, el presentador de El Intermedio se pregunta "qué raro que no tuvieran confianza teniendo en cuenta que Rajoy aparece 35 veces en los papeles de Bárcenas": "Eso son muchas quedadas para intercambiar sobres".

Además, Rajoy ha aprovechado su interrogatorio para mostrar su apoyo a la excúpula de su Ministerio del Interior, en la que se encuentran dos de los principales acusados de este juicio el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado, Francisco Martínez. "Ni el ministro ni el secretario de Estado ni el presidente del Gobierno están en las operaciones policiales", ha asegurado Rajoy, que ha insistido en que "no tiene ningún sentido".

Tras escucharle, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "¿Así que el expresidente del Gobierno quiere hacernos creer que la cúpula policial, sin que nadie del PP dijera nada, decidió espiar y robar a Bárcenas para salvar el culo al propio Rajoy y al PP?".

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