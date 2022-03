El optimismo despertado ayer en torno a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia se ha visto enfriado hoy con el movimiento de tropas rusas y el bombardeo de ciudades como Mariúpol o Chernígov. Como cada día, El Intermedio ha conectado con Mikel Ayestaran para repasar este y otros asuntos de actualidad desde Kiev.

"Hoy ha sido una de las jornadas con más explosiones y bombardeos de las que recordamos", destaca Ayestaran, que considera que Rusia "no ha cumplido su palabra". El periodista ha podido hablar con algunos civiles evacuados de Irpin y ha compartido en El Intermedio terribles relatos, como el de una mujer que tuvo que convivir con los cuerpos de sus vecinos en el patio comunal porque las tropas rusas no les permitían enterrarlos. El corresponsal señala que estas personas "han estado incomunicadas las últimas cuatro semanas, no tienen ni idea cómo va la guerra. Han vivido metidas literalmente en agujeros y en sótanos para intentar sobrevivir a los bombardeos".

Mikel Ayestaran analiza las cifras de refugiados y desplazados

En este vídeo, El Intermedio conecta con Mikel Ayestaran, que analiza los datos de 4 millones de refugiados y 6 de desplazados internos por la guerra en Ucrania.