Mikel Ayestaran cuenta en El Intermedio la última hora desde Estambul, Turquía, tras el dramático terremoto que ha sacudido al país y que deja miles de muertos. Un terremoto que también ha afectado a países vecinos, sobre todo, a Siria, donde también hay centenares de muertos.

"Las comunicaciones van mal y crece la angustia", destaca el corresponsal, que cuenta cómo "los equipos de rescate ya están en todas las zonas afectadas", algo que "es muy importante" porque cada minuto que pasa se puede salvar vidas. "Es el terremoto más importante que sufre este país acostumbrado a terremotos en las últimas décadas", afirma Mikel Ayestaran, que recuerda que, incluso, podemos estar ante el terremoto más "mortífero" y es que las cifras de muertos son miles y no paran de crecer.

La crueldad de las cifras también se debe a que el temblor ha sorprendido a la gente cuando estaba durmiendo y, además, es una zona en el que la construcción de las casas no está preparada para este tipo de seísmos. Sin embargo, el corresponsal explica que Turquía está muy bien preparada para reaccionar a este tipo de situaciones: "Tiene equipos muy preparados que se han desplegado de forma inmediata". Aún así al quedar afectada una zona tan amplia, el país ha pedido ayuda internacional, que ya vuela desde diferentes países, entre ellos España, para ayudar a rescatar a los afectados.

"Hay miles y miles de personas que lo han perdido todo y que están durmiendo en la intemperie", explica Mikel Ayestaran, que también recuerda al otro país afectado, Siria donde "es todo lo contrario". "Están rescatando a la gente con las manos, no hay material", lamenta el corresponsal, que recuerda que "si no es bastante faena pasarte 12 años en una guerra abierta ahora les toca esta situación" y critica que en este país si que "no se espera ayuda internacional". Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo de arriba.