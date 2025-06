Miguel Ángel Campos, sobre el juez Hurtado: "Tiene un relato predeterminado: 'Hay que cazar al fiscal general del Estado'"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso del banquillo por la filtración del correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Según el juez Hurtado, el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos fue quien recibió ese correo. El periodista declaró ante el magistrado y, además, aparece mencionado en el auto que ha podido conocerse hoy.

Campos afirma que es falso que el fiscal general del Estado le filtrara ese email. "Que me diga el juez Hurtado una sola prueba, un correo, una llamada, un encuentro... con el fiscal general del Estado que permita inferir que el fiscal general del Estado filtró ese correo a la Cadena Ser", expone, "no existe".

"¿Estás insinuando que es un juez creativo?", pregunta Wyoming. "Bueno, sí, ha sido una investigación muy creativa porque está dando por hecho situaciones que no se sostienen", responde el periodista. Campos considera que el magistrado tiene ya un relato predeterminado. "Tiene un discurso, lo ha demostrado desde el principio de este procedimiento", añade, "que no ha variado en absoluto aunque le hayan presentado pruebas".

"Si el juez Hurtado considera que hemos faltado a la verdad en esta causa tiene la obligación, como juez, de denunciar esto como delito", indica. El periodista considera que el juez no da ese paso porque "con la falta absoluta de pruebas y de indicios respecto a la supuesta falsedad de mi testimonio, cualquier juez normal lo va a archivar a los dos días. Pero, si lo archiva, no he mentido, he dicho la verdad. Y si digo la verdad la causa se cae".

Sandra Sabatés expone que uno de los datos que argumenta el juez Hurtado es que el periodista llamó al fiscal general de Estado la noche que, supuestamente, se filtró el mail. Campos expone que sí hizo esa llamada pero, que esta fue de cuatro segundos y, además, saltó el buzón de voz. "Tal y como dice la UCO no fue respondida por García Ortiz", añade.

Campos indica que la cadena de custodia "se rompió desde el minuto uno" ya que ese correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue enviado a la sección de delitos económicos de la fiscalía de Madrid "donde había decenas de fiscales, funcionarios y jueces tenían acceso". Ese mismo correo, como detalla, también fue enviado a la Abogacía del Estado. "¿Cómo es posible que obvie todo eso?", pregunta Wyoming. "Porque tiene un relato predeterminado: 'Hay que cazar al fiscal general del Estado'", apunta.