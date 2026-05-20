Miguel Ángel Campos considera que la estrategia del PSOE sobre Zapatero es "absolutamente errónea": "No cabe hablar de lawfare"

El periodista Miguel Ángel Campos analiza la imputación de Zapatero y asegura que "el juez Calama no es un Peinado cualquiera. Es un juez absolutamente serio y no se atrevería a realizar esta imputación si no hubiera base indiciaria".

La noticia del día es la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el auto del juez Calama acusa de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Andrea Ropero analiza el caso con Miguel Ángel Campos, periodista experto en tribunales.

En opinión de Campos, en este caso "no cabe hablar de lawfare": "Hay una operación limpia por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que es avisada por organizaciones internacionales, por otros países, de una operación donde en principio no se apunta directamente a Zapatero".

"Van simplemente a por el rescate de Plus Ultra y finalmente investigan o imputan a determinadas personas, y al incautar la documentación es cuando aparece esa supuesta relación con el expresidente Zapatero", señala.

De este modo, el periodista cree que la estrategia del Gobierno de hablar de persecución a Zapatero es "absolutamente errónea" y defiende que el juez Calama "no es un Peinado cualquiera". "Es un juez absolutamente serio y no se atrevería, ni él ni ningún otro juez de la Audiencia Nacional, a a realizar esta imputación inédita de un expresidente del Gobierno si no hubiera base indiciaria concreta para poderla realizar".

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