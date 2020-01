Pablo Iglesias considera que la legislatura que se pondrá en marcha en los próximos días con el primer Gobierno en coalición de la historia de la democracia española tiene que durar "cuatro años". Así se ha expresado el que en los próximos días será nombrado vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en una entrevista concedida a El Intermedio.

¿Por qué cuatro años? Iglesias se ha mostrado tajante: "Tiene que ser la legislatura del constitucionalismo democrático, de convertir los derechos sociales en realidades. Hay mucha gente que ha sufrido mucho que necesita un Gobierno que aplique la Constitución y, en particular, sus artículos sociales", ha explicado el líder de Unidas Podemos, que ha añadido: "Es una tarea larga. Por lo menos, de cuatro años, o quizá de más".

Iglesias también ha sido preguntado en El Intermedio por los próximos pasos que pretende dar el Gobierno del que forma parte en esta nueva legislatura, marcada por los acuerdos con formaciones como Esquerra Republicana y EH Bildu. De momento, ha afirmado desconocer si ERC apoyará los Presupuestos: "Habrá que preguntárselo a Esquerra. Nuestra obligación, cuando seamos gobierno, es lograr todos los apoyos. Eso incluye negociar con muchas fuerzas políticas. Eso incluye a ERC, pero también con el PNV, con Más País y con Compromís; con muchas fuerzas para lograr la mayoría necesaria".

En este sentido, Iglesias ha considerado tener "una base buena", en referencia al acuerdo de Presupuestos que alcanzaron en 2019. "A partir de ahí, al Gobierno nos toca ganarnos el sueldo y contar con los apoyos de muchas otras fuerzas políticas. Los ciudadanos nos han dicho que nos pongamos de acuerdo", ha destacado.

La situación en Cataluña, clave para el nuevo Gobierno

¿Cómo plantea este nuevo Gobierno en coalición afrontar la situación en Cataluña? Iglesias ha calificado de "bueno" que, después de mucho tiempo negociando, todos tengan que "ceder en muchas cosas" para que, igual que con los estatutos de autonomía, se pueda llevar a cabo una consulta en Cataluña. "La mayor parte de la gente quiere ser consultada en Cataluña", ha señalado Iglesias. Y ha continuado: "Es posible, en el marco de la ley y de la Constitución, llegar a una negociación política que pueda preguntar a la gente lo que piensa sobre ese acuerdo en una mesa con diferentes actores políticos".

No obstante, Iglesias ha situado este objetivo como "el punto de llegada" y ha insistido: "Antes, tenemos que ganarnos el sueldo. La crispación no ha ayudado nada a afrontar el conflicto, en Europa están diciendo que la judicialización no es el camino y nos toca trabajar y dialogar. No será una cosa que se resuelva en pocas semanas o en pocos meses, pero toca demostrar que los problemas políticos se pueden afrontar con diálogo y empatía, y finalmente preguntando a los ciudadanos".

En esta línea, preguntado si entonces la solución final pasa por un referéndum, ha vuelto a insistir Iglesias en una: "Nosotros tendremos que ceder, ya lo estamos haciendo, y ERC también. La Constitución y la ley, aunque haya algunas que se puedan cambiar en el futuro, van a ser los límites de cualquier acuerdo. A partir de ahí, todo el mundo, haya votado a Esquerra, a Podemos o al PSOE, sabe que el acuerdo final va a implicar que todos vamos a tener que ceder". Pero ¿votarían sólo los catalanes o todos los españoles? Iglesias también se ha mostrado claro en este aspecto: "En España, los estatutos de autonomía se votan en las Comunidades Autónomas".

¿Sigue creyendo Pablo Iglesias que en España hay presos políticos? El líder de Unidas Podemos, que ha respondido de forma afirmativa, ha explicado a El Gran Wyoming y Sandra Sabatés por qué lo considera así: "Los delitos de los que les acusaban recogen comportamientos políticos. Un carterista no puede ser un sedicioso o un rebelde. La rebelión y la sedición son delitos penales que pretenden defender al Estado de determinados comportamientos políticos. Esto es así y hay que normalizarlo".

No obstante, Iglesias ha matizado que el comportamiento de los dirigentes presos no es ajeno al derecho, y se ha preguntado: "¿Ha servido la judicialización del conflicto para acercarnos a una solución? ¿Queda bien la imagen española cuando el tribunal europeo nos dice que no se han respetado los derechos de estas personas? Esto hace mucho daño a España y a la imagen de los tribunales", ha valorado Iglesias, y ha profundizado en este aspecto: "Lo que ocurre en Cataluña no lo van a resolver los jueces. Lo tenemos que resolver los políticos". Si bien ha resaltado que no quiere que Cataluña se independice, ni está de acuerdo con los independentistas en muchos aspectos, sí cree que "sus ideas hay que combatirlas políticamente" y "negociar y encontrar algún tipo de acuerdo".

Un acuerdo progresista por cumplir

El acuerdo que ha alcanzado Unidas Podemos con el PSOE está repleto de medidas de carácter progresista. Sin embargo, si bien ambas formaciones se refieren a las mismas como "gasto público", en la Unión Europea ya se está hablando de "recortes". ¿Realmente podrá el Gobierno de coalición cumplir con las promesas presentadas en dicho pacto? "Hemos hecho un programa muy moderado, precisamente pensando en Europa. Somos conscientes de que hay límites, y de que cualquier gobierno, especialmente en el sur de Europa, tiene que asumir ciertos límites", ha indicado Iglesias, que considera que el acuerdo programático pasará "todos los filtros".

Sin embargo, ha recordado que "España sigue teniendo casi ocho puntos de diferencia en términos de justicia fiscal con respecto a Europa", y ha denunciado que en este país se "haya hecho pagar las consecuencias de la crisis a la gente trabajadora". Por ello, en materia de impuestos, ha asegurado que "esta vez se van a ajustar el cinturón un poco más los de arriba" y que van a "aplicar la Constitución en lo que se refiere a justicia fiscal" y no van a robar. "Es una cosa que sirve para ahorrar bastante dinero", ha remarcado Iglesias, refiriéndose a los escándalos producidos en otros formaciones en anteriores gobiernos.

"Vamos a intentar hacer una política que por primera vez ponga a la gente humilde en el centro y que haga que los que se esfuercen sean los que nunca se han esforzado", ha continuado Iglesias, calificando además de "vergonzoso que en la crisis los millonarios de España han crecido y les ha ido mejor cuando mucha gente ha visto su poder adquisitivo reducido". Por ello, ha afirmado: "Vamos a hacer los recortes por arriba".

Las prioridades del Gobierno de coalición

Pablo Iglesias también ha entrado a valorar cuáles podrían ser las primeras acciones del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Habrá que discutirlo en el Consejo de Ministros", ha expresado el secretario general de la formación morada, que sí ha entrado a valorar cuál cree él que es una de las medidas más importantes y necesarias a llevar a cabo: "Las mujeres en este país están pidiendo una reforma del Código Penal que garantice que solo sí es sí".

También ha destacado la derogación de la reforma laboral, dar competencias a los ayuntamientos para regular el precio de los alquileres, la subida del salario mínimo o un plan para limitar el precio de las tasas universitarias y que aumente el número de becas. "Vamos a hacer muchas cosas en estos cuatro años", ha afirmado.

Iglesias también ha hablado en El Intermedio sobre su reacción al aprobarse la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados con un estrecho margen de votos. Al secretario general de la formación morada se le ha visto emocionado, al punto de que ha roto a llorar entre gritos de 'sí se puede' cuando se ha confirmado el apoyo al Gobierno de coalición. "Soy muy sentimental y ha habido muchos elementos que me han emocionado mucho", ha dicho Iglesias, que ha entrado en detalle: "Estar con Aina Vidal, una compañera con un cáncer muy serio que ha venido a votar".

También, coincidir con Pablo Echenique al término de la votación; según Pablo Iglesias, "una de las personas más valientes" que ha conocido. "Soy muy llorón. Me emociono fácil, y me gusta que sea así. Creo que no hay por qué ocultar las lágrimas cuando uno se emociona porque es parte de la condición humana", ha concluido el dirigente de Unidas Podemos en este sentido.