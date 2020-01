Uno de los principales escollos del Gobierno de coalición que ha conseguido ser investido en el Congreso de los Diputados es la situación en Cataluña. Ejemplo de ello es que el nuevo Gobierno solo podrá impulsar presupuestos si cuenta con el voto favorable de la mayoría absoluta del hemiciclo, para lo que se requeriría el apoyo de Esquerra Republicana.

Sin embargo, Pablo Iglesias ha reconocido en El Intermedio que "habrá que preguntarle" a la formación liderada por Rufián si van a apoyarlos o no. "Nuestra obligación cuando seamos gobierno es lograr todos los apoyos. Tenemos que negociar con muchas fuerzas para que haya una mayoría necesaria para que haya unos presupuestos".

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que "al Gobierno le toca ganarse el sueldo" y "seguir trabajando" para conseguir los apoyos necesarios.

Sobre la consulta pactada entre ERC y el PSOE, Iglesias ha apostillado que "será bueno que tras mucho tiempo negociando finalmente se pueda votar en Cataluña", donde, ha asegurado, "la mayor parte de la gente quiere ser consultada".

"Creo que es posible en el marco de la ley llegar a una negociación política que pueda consultar a la gente en Cataluña qué piensa", ha insistido en lo que ha categorizado como "una cuestión de sentido común democrático", aunque con una peculiaridad: "Ese es el punto de llegada, antes nos toca ganarnos el sueldo".

"La crispación no ha ayudado nada a afrontar el conflicto y la judicialización ya están diciendo en Europa que no es el camino. Nos toca dialogar, no va a ser una cosa que se resuelva en semanas", ha espetado, a lo que ha añadido que "toca demostrar que los problemas políticos se pueden afrontar con diálogo, con empatía y finalmente preguntado a los ciudadanos".

Según el líder de Podemos, el modo en el que se hará la consulta es algo en lo que "todos tendremos que ceder": "Dejemos que todo el mundo ponga sus ideas encima de la mesa. Creo que todo el mundo sabe que el acuerdo final va a implicar que todos vamos a tener que ceder en algo", ha sentenciado.

Una consulta, ha aclarado, que se debe votar "en la Comunidad Autónoma": "En España los Estatutos de Autonomía se votan en las comunidades autónomas".

Sobre la denominación de "presos políticos" a los políticos encarcelados por la sentencia del procés, el líder de Unidas Podemos ha explicado que "los delitos de los que les acusaban son delitos que recogen comportamientos políticos. La rebelión y la sedición son tipos penales que pretenden defender al Estado de determinados comportamientos políticos".

Eso sí, ha aclarado el diputado, "el comportamiento de los presos políticos catalanes no es ajeno al derecho". A partir de ello, ha dicho, "la pregunta es: ¿la judicialización del conflicto ha servido para acercarnos a una solución?, ¿queda bien la imagen española cuando el Tribunal Europeo nos dice que no se han respetado los derechos de estas personas?", se ha planteado Iglesias.

Así, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que "lo que ocurre en Cataluña no lo van a resolver los jueces, sino los políticos". "No quiero que Cataluña se independice ni estoy de acuerdo con los independentistas en muchas cosas, pero creo que sus ideas hay que combatirlas políticamente, y creo que podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas", ha sentenciado.

Otros momentos destacados

Durante su entrevista en El Intermedio, Pablo Iglesias ha expresado su deseo de que esta sea la "legislatura del constitucionalismo, de convertir derechos sociales en realidades". Y advierte que esto será una "tarea larga, de al menos cuatro años o más".

Iglesias también ha detallado cuál es la primera medida que le gustaría llevar a cabo cuando forme oficialmente parte del Gobierno, y tiene mucho que ver con las mujeres. Este es el momento de El Intermedio:

A pesar de que Pedro Sánchez ya ha sido investido presidente, el Gobierno de coalición aún está por conformar. Será la semana que viene cuando conoceremos los miembros del Gobierno, y por ello El Gran Wyoming ha querido aprovechar su oportunidad para integrarlo, una idea que no ha parecido mal al futuro vicepresidente: "Yo lo veo, pero no te puedes echar para atrás".

Iglesias también ha reconocido que es "muy llorón", y que no se avergüenza de ello: "Me emociono fácil y me gusta que sea así porque es parte de la condición humana", ha espetado tras romper a llorar al conocer el resultado de la votación de investidura.