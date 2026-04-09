Mari Tere, residente en un centro de mayores, recuerda cómo se compró un piso con 20 años: "Con 14 años empecé a trabajar"

Thais Villas visita en este vídeo un centro de mayores para preguntar a sus residentes por cómo era la situación de la vivienda cuando era jóvenes.

Thais Villas se traslada hasta un centro de mayores para hablar con sus residentes en este vídeo sobre cómo era la situación de la vivienda cuando era jóvenes. Y es que hubo un tiempo en el que uno se podía comprar un piso en el centro de Madrid con lo que cuesta ahora un mes de alquiler.

Los primeros en charlar con la reportera son Pablo y Manuel, quienes se compraron un piso en propiedad con 25 y 29 años, respectivamente. Por su parte, Mari Tere tenía solo 20 años cuando se convirtió en propietaria: "Ahora es más complicadete", explica la mujer, que, sin embargo, destaca que ella comenzó a trabajar a los 14 años: "Ese dinerito se lo entregaba a mis padres, porque entonces era lo que había, y ellos lo fueron guardando para poder luego dar una entrada, que la di luego a medias con mi novio".

"Yo estaba de maquinista de confección y cobraba 12.500 pesetas al mes", explica Mari Tere a Thais Villas, que destaca que esos son "unos 60 euros".

Por su parte, a Pablo su piso le costó unos 2.800 euros de la época: "Me costaron 360.000 pesetas y lo pagué en siete años con una letra de 2.973 pesetas". Por su lado, Cefelino pagó unos 1.800 euros, aunque reconoce que "entonces también era un dineral": "Creo que me costó unas 300.000 pestes y algo, y tardé diez años en pagarlo".

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