Wyoming repasa el "cacao maravillao" que se ha hecho Ayuso para explicar lo del ático: "Se ha hecho un simpa"

La Comunidad de Madrid compraba un ático de lujo para, supuestamente, alojar unas oficinas. Pero, en el momento que se filtraba esta adquisición, el gobierno regional anunciaba su venta ante la polémica generada.

La Comunidad de Madrid adquiría un ático para, supuestamente, alojar unas oficinas durante unas obras que se debían llevar a cabo en la sede situada en la Puerta del Sol. La compra generó una gran polémica debido, entre otras cosas, a su elevado coste. Además, como indica el Gran Wyoming, el gobierno regional "se ha hecho un auténtico 'cacao maravillao'" para explicar esta compra. Por ese motivo, el presentador de El Intermedio hace un repaso, punto por punto, de las explicaciones dadas de este escándalo.

Primero, Isabel Díaz Ayuso negaba todo, afirmando que no era su residencia. "No es para mi y no me la han comprado", dijo. "No es mi casa, no mi residencia. Y ese buzón en el que pone Isabel Díaz Ayuso no es mío", ironiza el presentador", "y de serlo, yo no sabía nada, estas cosas las lleva a otro departamento".

Ayuso, además, expuso que Planifica Madrid "a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles y, de ellos, no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo". Wyoming expone que "no tiene la menor idea" porque esta empresa pública "ni compran ni venden inmuebles, esto tampoco es así".

Wyoming indica que esta es una opinión difícil de creer ya que Alberto Núñez Feijóo, en abril, ya sabía de todo esto. "Y Ayuso también debería saberlo, porque luego conocimos que ella misma había visitado el ático tras su compra a ver cómo quedaba todo de modo claro", añade.

El presentador indico que también tuvieron que "reformar" su argumentario y decir que se iba a utilizar como oficina, a pesar de que el ático de lujo solo tenía licencia de uso residencial. "Pero antes de que algún malpensado empezar a decir que se había intentado comprar una residencia oficial a cuenta del dinero de los madrileños, decidió ponerlo a la venta y hacer una rima incluso mejor que la de 'que te bote Txapote", indica Wyoming.

"En fin, señora Ayuso, ¿qué hemos aprendido de toda esta polémica?", plantea Wyoming. "El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar, eso lo juro", afirmaba Ayuso en otra intervención. "Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Ayuso se ha hecho un simpa", concluye Wyoming.

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