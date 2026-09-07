Abdellah Mustafa, presidente de la Asociación de Vecinos Sidi Embarek: "Tengo que decirlo, Ceuta es antifascista"

Esta asociación ha levantado un campamento para así poder alojar a las mujeres y niñas migrantes que cruzaron el pasado julio la frontera de Marruecos con España, y, de esta manera, intentar protegerlas.

Andrea Ropero ha viajado hasta Ceuta para ver cómo está afectando a la ciudad autónoma esta crisis humanitaria. Como expone la reportera, como es habitual las más golpeadas son las mujeres. "Desde la entrada masiva de migrantes, se han registrado 23 violaciones y sigue habiendo centenares de niños sin una solución de acogida definitiva", denuncia.

Otras han tenido mejor suerte gracias a lugares como el campamento de la Asociación de Vecinos Sidi Embarek. Abdellah Mustafa, su presidente, expone que la construcción de este espacio era muy necesario "para sacar a las mujeres de la calle". "No dimos abasto", firma, "hay muchas mujeres que siguen todavía en la calle deambulando y que duermen en la calle".

Karima Mustafa, responsable del campamento, expone que les preocupaba especialmente la seguridad de las mujeres y las niñas. En el campamento están protegidas y, además, también tienen comida y un techo. A pesar de ello, tienen carencias como la falta de agua o de baños. "Tenemos baños químicos, pero no tenemos duchas", denuncia.

En Ceuta, aunque es una ciudad muy acogedora, también se han producido protestas ya que muchos vecinos exigen una solución. "Como españoles musulmanes, ¿cómo lo veis?", pregunta Ropero. "Hay gente que está insegura", indica Karima, "lo entiendo perfectamente porque se sienten inseguros y el miedo es libre". Ella, como le dice a la reportera, no puede hablar de miedo. "Puedo hablar de angustia porque no estás reconociendo tu ciudad", afirma.

Abdellah, por su parte, comparten que la gente se manifieste, "siempre y cuando se siga respetando a las personas, que no se violente, que no se hagan discursos xenófobos, que no sean discursos racistas". "Tengo que decirlo, Ceuta es antifascista", añade, "esa es la única verdad que se puede llevar España entera".

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