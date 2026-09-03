Seria y con cara de poco entusiasmo: Robles se reencuentra con Marlaska en el Congreso tras su choque por Ceuta

Los detalles Durante el discurso del presidente del Gobierno, en el que Sánchez ha negado que recibiera avisos previos a la entrada masiva, a Robles se le ha visto seria y con caras de poco entusiasmo.

El jueves, en el Congreso de los Diputados, la atención se centró en la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien desde el inicio ha demandado explicaciones a Marruecos sobre la entrada masiva de 80,000 migrantes en Ceuta el 20 de julio. A pesar de las preguntas de los periodistas, Robles mantuvo silencio y mostró seriedad durante el discurso de Pedro Sánchez, quien negó haber recibido avisos previos. La ministra no intercambió palabras con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras su desacuerdo sobre si el CNI alertó sobre la crisis, pero sí conversó con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

A veces, los gestos y el lenguaje corporal dicen más que las palabras. Este jueves, todas las miradas estaban puestas en la ministra de Defensa, Margarita Robles, la única del Gobierno que desde el primer minuto ha dicho que Marruecos debería explicar qué sucedió con la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 20 de julio en Ceuta.

A su llegada al Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha comparecido para hablar sobre su gestión en la crisis migratoria, a pesar de las preguntas que ha recibido de los periodistas, Robles ha optado por el silencio.

Es más, durante el discurso del presidente del Gobierno, en el que Sánchez ha negado que recibiera avisos previos a la entrada masiva, a Robles se le ha visto seria y con caras de poco entusiasmo.

En el Congreso, la ministra se sienta muy cerca del ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que en un momento dado este ha tenido que dejarla pasar para que ella accediera su escaño. No se han cruzado ni una sola palabra. En cambio, Robles sí que ha tenido una pequeña conversación distendida con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Robles y Marlaska no se cruzan la palabra tras su choque

Se trata de la primera vez que vemos a Robles en sede parlamentaria tras el choque con Grande-Marlaska acerca de si el CNI avisó o no de la llegada de migrantes a Ceuta.

Hace una semana, en su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles aseguró que el CNI avisó unos días antes del 30 de julio que podría producirse esa entrada masiva de migrantes a Ceuta.

En cambio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contradijo a Robles al asegurar que "no hubo ningún aviso del CNI" o de la Policía sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes a suelo español.

Una versión que han compartido tanto en Moncloa como la Delegación del Gobierno en Ceuta, quien ha señalado que no recibieron aviso del CNI sobre lo que podía pasar en la ciudad autónoma.

El pasado viernes, a pesar de que el ministro del Interior pidió que "no se utilicen mal" sus palabras tras contradecir la versión de la ministra de Defensa, reiteró que "lo del 30 alguien lo veía o lo decía no es cierto".

Una versión que, precisamente, ha reiterado Pedro Sánchez este jueves en el Congreso. "Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguno preveía la escala", ha asegurado Sánchez ante una Robles que se ha mostrado seria durante su comparecencia.

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