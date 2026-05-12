'Ayuso' graba una denuncia desde Riviera Maya: "Si me ocurre cualquier cosa, Albertito, mi ciudadano particular, te quiero mucho"

Cristina Gallego se pone en la piel de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha pasado unos días en México. Entre otros lugares, ha visitado Riviera Maya.

El Intermedio ha tenido acceso, en 'exclusiva', a las imágenes que demostrarían que Isabel Díaz Ayuso vivió momentos de peligro, violencia y abandono institucional durante su estancia en México. Como se puede en las imágenes sobre estas líneas, la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' ha tenido, incluso, que grabar un mensaje de socorro para denunciar su situación.

"Estoy siendo sometida a un boicot por parte de un país narcoterrorista y estoy en peligro extremo", se lamenta, "si estás viendo este vídeo es porque me ha ocurrido algo muy grave". La grabación de su mensaje se ve interrumpida por un trabajador de su resort. Ella, muy asustada, le pregunta si le envía el gobierno de ultraizquierda de Sheinbaum para acabar con ella, pero este le cuenta, simplemente, toda la comida que podrá elegir en el bufé libre del hotel.

'Ayuso' le pide soledad para seguir grabando su denuncia en vídeo. La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' cuenta que sigue en peligro. "El Gobierno de España me ha abandonado a mi suerte", se queja, "solo me queda mi libertad y esta pulserita de todo incluido del resort en el que me encuentro recluida en contra de mi voluntad".

El trabajador la interrumpe de nuevo para hablarle sobre todas las actividades que puede hacer en el hotel. "Puede hacer kayak, buceo con delfines, aquagym, limbo, bachata, bailes de salón, cata de margaritas y visita a las pirámides de Chichén Itzá", le cuenta.

"¿Cómo pirámides? Me apunto, así le llevo una a Nacho Cano para que haga 'Malinche' como Dios manda", responde 'Ayuso'. El trabajador le recuerda que, aunque él sabe qué opina la 'presidenta' sobre la conquista, "no está permitido robar el patrimonio de nuestro país... otra vez".

"Mejor no me la llevo porque... a ver cómo la facturo", decide ella, "además, si salgo a hacer la excursión de las pirámides lo mismo los narcoterroristas aprovechan para secuestrarme". "Cómo sois los españoles, no sé quién es más gracioso si usted o el señor de la barba blanca que lleva todo el día en la barra diciendo 'otro margarita p'alante'", responde el trabajador.

La 'presidenta' aprovecha que está sola de nuevo para seguir grabando su denuncia. "Las horas pasan cada vez más lentas en este cautiverio mientras espero que el Gobierno español se digne a salvarme", afirma en su vídeo. "Si me ocurre cualquier cosa, Albertito, mi ciudadano particular, te quiero mucho. Almeida, culmina mi obra, privatiza la sanidad y todo lo que pilles. Estoy muy asustada, os quiero", concluye.

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