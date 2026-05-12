'Miguel Bosé' versiona 'Amante bandido' para hablar del hantavirus: "¡Qué virus! Son ratones teledirigidos"

Raúl Pérez se convierte en Miguel Bosé para hablar de la crisis del hantavirus, según él "una fantochada de virus" que el Gobierno está usando como cortina de humo para que no se sepa que Ábalos "es un cyborg".

En esta crisis del hantavirus todavía faltaba una importante 'voz' en pronunciarse sobre este asunto y El Intermedio ha sido el primero en hablar con él: 'Miguel Bosé', imitación de Raúl Pérez mediante, asegura que "la OMS no existe, es un invento de la industria farmacéutica para vacunaros y que os quedéis estériles, o peor, calvos".

'Bosé' lo bautiza como "fantavirus" porque "es una fantochada de virus": "Dos guiris se toman una copa de más en un crucero, se les pone mal cuerpo y ¿plandemia al canto?", comenta el cantante.

"Aislados es como nos quieren otra vez, sin libertad, controlados por el 5G y las 5G: Gobierno, Güifi, Golondrinas, Guti y el Gran Wyoming", afirma 'Bosé, que considera la crisis sanitaria como una "cortina de humo" del Gobierno para que no se hable del escándalo de Ábalos, que "es un cyborg, un prototipo de una nueva generación de satisfyer".

De hecho, destapa un 'complot' por el que "la mitad de los españoles son juguetes sexuales dirigidos por la CIA".

Pero 'Miguel Bosé' es un hombre "libre" que en sus letras dice lo que quiere. Por ello, dedica una versión de 'Amante bandido' a la crisis: "Es un timo el hantavirus, ¡qué virus! Son ratones teledirigidos. Que no te tomen por primo, que no nos manipulen con ultrasonidos. Las vacunas provocan autismo. Y si algún día te pones malito, lejía, y te da un buen colocón".

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