Luis Moreno, ex fiscal jefe de la Corte Internacional, cree que Sánchez "se queda corto" en su enfrentamiento con Trump por Irán

Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, habla con Andrea Ropero sobre la situación de la institución en el actual escenario internacional y asegura que atacarla es "una muestra de su valor".

Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional conversa con Andrea Ropero sobre la situación internacional provocada por la guerra en Irán.

En el vídeo sobre estas líneas, Moreno Ocampo apoya a Pedro Sánchez en su enfrentamiento abierto con Trump por la guerra en Irán, pero en su opinión "se queda corto": "A España le falta apoyar firmemente a la Corte Penal Internacional, la única herramienta que puede manejar los conflictos sin violencia".

En este sentido, defiende el papel de la Corte Internacional, que ya ha emitido órdenes de arresto contra Putin y Netanyahu por crímenes de guerra, y sostiene que "un líder político procesado por la Corte Penal Internacional es como un león herido: pierde sangre y necesita ayuda".

Sin embargo, considera que lo que está fallando es "liderazgo político" por parte de unos líderes que, según él, "se achican ante Trump".

Ocampo sostiene que el ataque a una escuela de niñas al sur de Irán "posiblemente" sería un crimen de guerra, si bien centra la cuestión en que ahora se ve aceptable que "ciertos líderes políticos cometan crímenes para imponer sus puntos de vista". Por ello, cree que la guerra con Irán "está mal y va a haber miles de matanzas".

En opinión del ex fiscal jefe, la Justicia internacional no está herida de muerte y afirma que Trump y Putin la atacan porque "es el límite legal a ellos". Por ello, defiende que los ciudadanos tienen que "cuidar y fortalecer" esta institución, e incluso que los políticos "la entiendan y la usen".

Ocampo señala que este mes se presentan los candidatos a jueces y que los estados contrarios a la Corte lo que hacen es "meter jueces malos". De este modo, apunta que no importa que ataquen a la institución, ya que para él eso es "una muestra de su valor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.