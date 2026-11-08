La emergencia migratoria no cesa en El Hierro: llega otro cayuco con 215 personas, cuatro de ellos menores

El contexto En la jornada del sábado, Salvamento participó en el rescate o asistencia de más de 700 personas que iban a bordo de embarcaciones precarias, todas en El Hierro menos una neumática en Lanzarote.

Un cayuco con 215 personas, incluidas 10 mujeres y cuatro menores, fue asistido por Salvamento Marítimo hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro, tras ser detectado por el sistema de vigilancia de la Guardia Civil. Salvamento movilizó a la Salvamar Diphda, que escoltó al cayuco junto a la Salvamar Navia. En la misma jornada, se asistió a más de 700 personas en El Hierro y Lanzarote. El Cabildo de El Hierro ha decretado la emergencia social debido al aumento migratorio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordarán la situación en una reunión interministerial. Además, se han planificado servicios especiales de ferri para trasladar migrantes a Tenerife y Gran Canaria.

Un nuevo cayuco con 215 personas, entre ellas 10 mujeres y cuatro menores, ha sido asistido en las últimas horas por Salvamento Marítimo hasta su llegada y desembarco en el muelle de La Restinga, en El Hierro. Tras recibir un aviso del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) de la Guardia Civil, Salvamento movilizó a la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco a unas 9 millas de La Restinga.

Tras escoltarlo hasta el muelle fue ayudada por la Salvamar Navia, detallan fuentes del organismo público. En la jornada del sábado, Salvamento participó en el rescate o asistencia de más de 700 personas que iban a bordo de embarcaciones precarias, todas en El Hierro menos una neumática en Lanzarote.

En paralelo, en torno a un millar de personas migrantes fueron derivadas en ferris a Tenerife. Según ha podido saber EFE de fuentes del dispositivo de emergencia, a partir de la próxima semana habrá dos frecuencias diarias de servicios especiales de ferri para continuar con las derivaciones, tanto a Tenerife, como desde esta última isla a Gran Canaria.

El Cabildo de El Hierro, una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes, ha decretado la emergencia social por la presión que este repunte migratorio está suponiendo para los servicios públicos. Su presidente, Alpidio Armas, así como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistirán de forma extraordinaria a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará el próximo martes por el Gobierno en el Palacio de La Moncloa.

En la misma participarán los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado asimismo de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió con él a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

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