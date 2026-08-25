Un 'embrión' celebra la ley del concebido no nacido de Ayuso: "Van a tener que sacarme de aquí los de Desokupa"

Dani Mateo se convertía en un 'embrión' de 45 años que aplaudía la ley del concebido no nacido de Ayuso y se atrincheraba en el útero de su madre: "Tengo aquí un piso más grande que al que puede aspirar cualquiera que ya haya nacido en Madrid".

Hace unos meses, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobaba la ley del concebido no nacido, que reconoce en la Comunidad de Madrid al embrión como uno más de la familia, que ya podría acceder a derechos y ayudas incluso antes del nacimiento.

El Intermedio quiso conocer la opinión de los verdaderos protagonistas de la noticia, los embriones, y preguntó a uno de ellos interpretado por Dani Mateo, que directamente desde el útero celebraba la aprobación de esta ley: "Llevo aquí 45 años y pienso estar otros 45 más. Van a tener que sacarme los de Desokupa", afirmaba.

El 'embrión' aseguraba que Ayuso les trata "fenomenal": "Tengo aquí un piso más grande que al que puede aspirar cualquiera que ya haya nacido en Madrid", indicaba.

El 'concebido no nacido' explicaba que había conseguido cortarse el cordón umbilical porque su madre era vegana y que había conseguido mantenerse ahí tantos años gracias a que había conseguido tapiar el útero: "Yo sigo disfrutando de los beneficios del no nacido y mi madre tiene el suelo pélvico de hormigón armado", señalaba.

Sin embargo, como "autónomo", le tocaba hacer la declaración de la trimestral. Por ello, se preguntaba qué sería de él a los 65, porque "nadie habla de los jubilados concebidos no nacidos".

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