El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado en 'El Objetivo' cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta en Andalucía de cara a esta nueva DANA.

"Hemos visto que cuando los colegios están abiertos se producen muchas movilizaciones y esos trayectos son tremendamente peligrosos. Para evitar esto hemos tomado la decisión de que mañana (en referencia al jueves) no haya escuela primera, secundaria ni universidad en buena parte de Andalucía", ha explicado.

De esta manera, Moreno ha lanzado un mensaje a los vecinos de las zonas afectadas por la alerta roja y naranja y les ha pedido que se comporten "igual que hoy", en referencia a este miércoles. "Ha habido un comportamiento ejemplar", ha indicado.

Así, ha recomendado "evitar el coche, no bajar a los sótanos, si el agua te llega a la altura de tu coche, no aferrarte a él o subirte a la cota más alta de tu zona". "Si todos seguimos las recomendaciones podemos evitar daños personales como hasta ahora hemos conseguido gracias al comportamiento ejemplar de la ciudadanía", ha insistido el presidente.

Además, ha hecho hincapié en que en Valencia "muchas personas perdieron la vida por aferrarse al vehículo". Por eso, ha insistido en que hay que abandonar el coche y no aferrarse a él. "Hay ciudadanos que consideran que quedarse en el coche es seguro, y no es seguro", ha añadido.

Moreno también ha recomendado teletrabajar y ha pedido "sentido común". "Si vemos que hay riesgo para la vida, no hay ni trabajo ni hay coche ni hay nada más importante que nuestro bien personal. Si no se puede ir no se puede ir a trabajar si hay un riesgo evidente para la integridad personal", ha insistido el presidente de la Junta.

.