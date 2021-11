Andrea Ropero entrevistaba a una de las voces más críticas de la cultura británica contra el Brexit, el escritor Ken Follett.

Follet se encontraba de gira por Europa abogando por la hermandad cultural europea. "Tengo millones de lectores en Europa, y también mis compañeros: Jojo Moyes, Kate Mosse y Lee Child. Estamos realmente contentos de tener esos lectores, pero ahora nuestro país está diciendo: 'No nos gustan los europeos, no queremos estar en Europa'... Eso no es lo que sentimos los escritores, queremos abrazar a los lectores europeos".

Así, aseguraba que se sienten avergonzados, y por ello estaban de gira por el continente. "Todos estamos preocupados porque esto es sobre el futuro de mi país y del tuyo, es sobre si queremos vivir juntos o separados", explicaba, y puntualizaba: "Trata sobre si abrazamos a la gente que es diferente a nosotros. Creemos que la Europa en la que crezcan nuestros nietos puede ser un lugar en el que los extraños sean buenos los unos con los otros o donde la gente no quiera hablar con extraños".

