Imitación de Raúl Pérez

'Juan Travesedo', 'agente inmobiliario', dispuesto a vender el plató de El Intermedio: "Se vende en nuda propiedad"

En El Intermedio, Dani Mateo ironizó sobre el precio de la vivienda presentando a un supuesto agente inmobiliario viral en internet. La parodia acabó con la aparición de Raúl Pérez, que interpretó a 'Jesús Travesedo' dispuesto a vender hasta el propio plató.

"Que la vivienda no pare de subir no es excusa para no tener una. ¿De acuerdo joven? Si la gente no accede a ella es porque no quiere", comenta Dani Mateo antes de presentar a un personaje peculiar que, según él, siempre consigue "la casa de tus sueños".

"Hoy os quiero presentar al mejor agente inmobiliario de todo internet, se llama Juan Travesedo y se ha hecho famoso con vídeos en los que enseña casas buenas, bonitas y hasta ahí", bromea el colaborador antes de dar paso a un recopilatorio de estos vídeos, donde el inmueble más barato cuesta dos millones y medio de euros.

"¿A qué es hipnótico? No te lo puedes pagar, pero no puedes dejar de mirar. Aviso que hay que consumir sus vídeos con moderación, ¿vale? No perjudican la salud, pero cuanto más los ves, más mierda te parece tu casa y tu vida", añade entre risas Mateo.

La parodia se intensifica cuando el colaborador es interrumpido por 'Jesús Travesedo', personaje interpretado por el humorista Raúl Pérez, que irrumpe en el plató con la intención de subirlo a las redes y ponerlo en venta.

"Hoy me encuentro en el cogollo de un polígono industrial de extrarradio. Acompañadme, os quiero enseñar la futura casa de vuestros sueños", arranca 'Travasedo', mientras describe el plató de El Intermedio, el cual quiere vender por el "módico" precio de siete millones de euros: "Una gran inversión para aquellos que se lo puedan permitir".

"¿Cómo es posible que este pisazo pueda estar tan barato? Esta vivienda se vende en nuda propiedad y hay que esperar a que el inquilino actual (El Gran Wyoming) se mude al reino de los cielos… yo no le doy más de dos meses", termina diciendo el 'agente inmobiliario'.

