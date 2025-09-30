La 'señora bien', en contra del boicot de Vox Baleares al minuto de silencio por Gaza: "Con tal de que la izquierda esté callada"

El grupo del partido de ultraderecha ha boicoteado el minuto de silencio por las víctimas del genocidio haciendo ruido. La colaboradora más conservadora no ha dudado en afear este gesto, algo que ha sorprendido a sus compañeros.

'Facheando' vuelve a El Intermedio con Sandra Sabatés y sus 'facheanders' habituales: Cristina Gallego como Piluchi, la señora bien, Dani Mateo como 'Show me the Dani' y el Gran Wyoming como 'don José Miguel de Monzón y Monzón'. El primer 'facheander' de la noche es José María Figaredo que ha hecho unas llamativas declaraciones en Televisión Española.

"Lo que hemos dicho es que hay que hundir el Open Arms", afirma el diputado de Vox, "y hay que hundir a todo ese negocio". "Tiene razón", afirma el 'criptobro', "no estamos hablando de salvar vidas sino de que es un negocio y si yo no estoy viendo ni un euro de ese negocio... no es rentable".

'Don José Miguel', por su parte, cree que tiene "más razón que un santo". "¿No piden igualdad de condiciones estos moritos? Si quieren un paseíto en altamar que se paguen un crucero", afirma. "Eso no lo digas ni en broma", replica 'Piluchi', "yo me voy todos los veranos de crucero y, con el hambre que tienen, los negritos seguro que arrasan con el bufet".

Los siguientes 'facheanders' son los miembros del grupo de Vox en Baleares, que han reaccionado al minuto de silencio por las víctimas de Gaza boicoteándolo y dando golpes. "Estoy en contra de que boicoteen este tipo de cosas", afirma la 'señora bien'. "¿Qué pasa? ¿La ha mordido un rojo?", responde 'don José Miguel', "al loro con estas que nos viene con un palestino el próximo día".

"A mí me da igual la causa, pero, con tal de que la izquierda esté un minutito callada yo apoyo lo que sea", aclara 'Piluchi'. "A mí lo único que me importa es que he invertido en el sector de la sandía y me estoy forrando porque los piojosos no paran de comprarla", comenta 'Show me the Dani'. "Aunque digan que no, a los puñeteros rojos les gusta la fruta", añade 'don José Miguel'.

Sandra comparte también una noticia sobre las Fiestas del Pilar de Zaragoza. 'Piluchi' que ira a las fiestas, pero que se tendrá que perder el desfile militar del 12 de octubre. "Con lo que me gustan a mí las tradiciones del Día de la Hispanidad: ver desfilar a la cabra y ver como pitan al perro".

Sabatés cuenta que su ayuntamiento ha anunciado que no habrá puntos violetas. "Habrá espacios seguros unisex", añade. "Por fin, un espacio para los hombres", se alegra 'don José Miguel', "¿a mí me ataca un moro y dónde voy?". "Me parece una cagada", comenta 'Show me the Dani', "la solución pasa por poner un punto para cada color del colectivo, hay que diversificar".

