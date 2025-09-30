Una estudiante de universidad privada cree que su primer sueldo será de 3.000 euros: "No sé cuánto es lo normal, nunca he trabajado"

Thais Villas lleva a la facultad su 'barrio rico, barrio obrero' y pregunta a los estudiantes de una universidad pública y una universidad privada cuál creen que será su primer sueldo y cuál sería su sueldazo soñado.

Thais Villas reinventa su clásico 'Barrio rico y barrio obrero' y lo convierte en 'Universidad rica y universidad obrera' para preguntar a los estudiantes de una y otra diferentes cuestiones.

Además de hablar sobre cómo se pagan sus estudios o si cuentan con la ayuda económica de sus padres o abuelos, la reportera de El Intermedio también les pregunta por su futuro una vez terminen sus estudios.

Respecto a cómo creen que será su primer sueldo, un chico de universidad pública cree que estará en torno a los 1.400 euros porque "supongo que en la televisión se cobrará bien". En su caso, considera que "de 1.800 para arriba" ya sería un sueldazo.

Mientras tanto, un alumno de universidad privada, explica que aspira a salir de la facultad "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios". Además, sitúa su primer salario en los 2.000 euros.

Una compañera suya de universidad privada asegura que "no sé cuánto es lo normal, porque nunca he trabajado", si bien cifra su primer sueldo en torno a los 3.000 euros. De cara al futuro, considera que 15.000 euros al mes sería un buen sueldo "para vivir muy a gusto".

