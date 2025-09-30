Pedro Mansilla, sobre el pin de un F-22 de Trump: "Es una pasada, una cierta arrogancia"

El crítico de moda ha analizado varias fotografías que ilustran la reunión que han tenido Benjamín Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca. Mansilla no ha dudado en señalar los errores de estilismo de ambos mandatarios.

Pedro Mansilla vuelve a El Intermedio para 'hacer' uno de sus trajes. En este caso, el crítico de moda analiza la fotografía de la semana: la del encuentro entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca.

"Veo a dos personas relativamente bien vestidas, pero con pequeños despistes muy de evitar, tanto por el protocolo como por el estilismo", comenta Pedro. El sociólogo no entiende que "con lo coqueto que es Trump no se abroche la chaqueta".

Mansilla señala que uno lleva la corbata azul, en honor a Israel, mientras que el presidente estadounidense ha cambiado su habitual corbata roja por una de color morado. "Si lo piensas bien, es la fusión entre los tres colores de la bandera de EEUU".

Ambos mandatarios se han puesto pines en las solapas de sus chaquetas. "Netanyahu lleva uno en cada una de las solapas, es un error garrafal de elegancia", expone Mansilla. El crítico de moda considera que Trump está mejor asesorado ya que se ha puesto los dos pines juntos. El estadounidense considera "una pasada" que Trump lleve un pin de un F22. "Es una cierta arrogancia", comenta, "se siente muy orgulloso de poseer el arma más eficaz del mundo".

No es la única foto que se han hecho Netanyahu y Trump ya que también se ha compartido otra instantánea hecha en el despacho oval. "Es una foto de dos colegas que acaban de sellar un determinado pacto", afirma Mansilla. El sociólogo detecta pequeñas diferencias.

"Netanyahu lleva las manos abiertas y, sin embargo, Trump tiene una postura llena de significado", indica. Mansilla señala que el estadounidense junta las yemas de los dedos, lo que expresa que se siente seguro y, que, además, tiene las manos hacia abajo.

"Eso ya es de un calado más profundo", reflexiona. "En el brahmanismo representa el sexo de las mujeres, pero también la idea de que en el sexo de las mujeres está el nacimiento de la humanidad", añade. Además, el sociólogo considera que Trump la posición de sus manos transmite moderación o arrepentimiento.

En la última foto se puede ver a ambos mandatarios dándose la mano. Mansilla cree que la sonrisa de Netanyahu indica que está satisfecho con su viaje. "Me preocupa que Trump lo mira con una mueca de un cierto desinterés", añade Pedro. El sociólogo comenta que cuando el anfitrión pone las manos por encima de las de su invitado, "significa aprecio".

