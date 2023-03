Thais Villas ha conversado con el escritor Juan José Millás, que presenta nuevo libro, 'Solo humo', donde está muy presente la figura paterna. Sobre su padre, explica que "fue un poco ausente": "Tuvo nueve hijos y una vez le oí decirle a un cliente que 'a partir del cuarto no te acuerdas ni de cómo se llaman'. Yo era el cuarto". Sobre qué ha heredado de él, asegura que "de pequeño me parecía a mi madre y hace unos años me miré en el espejo y vi a mi padre".

En esta entrevista con Thais, Millás también recuerda su experiencia con la codeína. En este sentido recuerda su época en la que tomaba optalidón para tratar sus neuralgias: "Entonces trabajaba en Iberia, llegaba a la máquina de café, me tomaba dos y a los diez minutos, entre el mundo y yo, había una neblina en la que todo el mundo me parecía bueno", comenta el escritor, que asegura que en esos tiempos "me pasaba 8 horas encantado de la vida". Por ello, asegura que "no le perdonaré a los socialistas que lo prohibieran".

También desvela a Thais una historia increíble que le ocurrió el sábado pasado con una mujer que aseguraba en la radio que era capaz de apagar una farola con solo decírselo y que 'consiguió' apagar la del propio Millás.