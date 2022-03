En su segunda colaboración, el escritor y periodista Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga firman 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal', un libro en el que ambos reflexionan, desde sus diferentes perspectivas, sobre muerte y vida o envejecimiento y juventud.

Ambos repasan estos temas junto a Thais Villas en un mercado "rodeado de cadáveres", como apunta irónicamente un Millás que, preguntado sobre si le agobia la muerte, ha afirmado que "la idea de no estar me gusta mucho". En otro punto de la conversación, donde los entrevistados son cuestionados sobre la relación entre juventud y vigor sexual, Millás hace una interesante reflexión: "No sabemos para quién follamos", pues el deseo sexual es "un impulso que nos viene de serie". Pudes ver la entrevista al completo en el vídeo sobre estas líneas.