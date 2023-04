Los jóvenes españoles cada vez tienen más problemas para independizarse, ya no solo por los precios tan disparados que tienen los alquileres y la compra de las casas, sino también por los trabajos tan precarios que tienen. Por eso, El Intermedio instala un punto de desahogo en plena calle: "Se me están hinchando los alquileres de no poder independizarme", asegura una mujer de 25 años, que reconoce llevar "cinco años trabajando" y seguir viviendo con su abuela porque no le "queda otra".

Otra joven de su misma edad confiesa su dificultad para encontrar un trabajo estable y a jornada completa: "Ahora tengo uno de diez horas semanales y cobro 300€ aproximadamente". Lo que la obliga a seguir viviendo con sus padres.

En este vídeo puedes ver las críticas de los jóvenes que no pueden vivir dignamente, como este chico: "Se me hinchan por pagar mil euros por un bajo de 45 metros cuadrados con humedades, ruido y poca luz".