Los jóvenes españoles cada vez tienen más problemas para emanciparse, si antes el primer trabajo daba para "tener un pisito de 45 metros y un coche aparcado en la puerta", según Wyoming, ahora lo que tienen "es un hijito de 45 años en el sofá". Este es el caso de 'Danielito', el hijo de Sandra Sabatés y El Gran Wyoming, que no puede independizarse debido a que España tiene los precios disparados de la vivienda y de los alquileres.

Aunque no es la única causa, los jóvenes también tienen que enfrentarse a la precariedad laboral y a las altísimas tasas de desempleo. Y, es que, como informa Sandra Sabatés: "España es el segundo país de Europa con mayor paro juvenil".

"¿Crees que no me molaría tener mi propia casa?", espeta Danielito a sus padres, a los que asegura que se "conformaría con tener mi propio sofá". "¿Pero qué tengo? Una play rancia, que está rota", se queja. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la crítica de Wyoming y Sandra Sabatés al sistema español que no permite a los jóvenes independizarse.