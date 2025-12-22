Josefina Vidal, el fuego arrasó su casa: "Tengo que empezar de nuevo a mis 74 años"

En este vídeo, El Intermedio recuerda la visita que Andrea Ropero hizo a Castrocalbón, un pueblo de León que se vio afectado por los incendios. Allí pudo charlar con una de sus vecinas, que, además, perdió su casa.

Andrea Ropero se trasladaba hasta Castrocalbón, un municipio de León que fue arrasado por los incendios del pasado mes de agosto. La reportera pudo charlar con una de sus vecinas, Josefina Vidal que, además, como destacaba la reportera, se convertía "en una de las voces más sensibles y sentidas de la tragedia".

Josefina perdió su casa a causa del fuego y, como compartía con Ropero, cada día se siente "un poquito peor. Lo vas asumiendo, porque, al principio, es como que no te lo crees". "Cada día recuerdas aquel recuerdo... me atraviesa", explicaba, "me he quedado sin recuerdos, no tengo recuerdos, no tengo pasado, tengo que empezar de nuevo con mis 74 años".

La reportera visitaba también las ruinas de la casa de Josefina. "Voy recuperando tontaditas, y no sé para qué lo quiero, pero lo quiero", confesaba a Andrea, visiblemente emocionada. La vecina de Castrocalbón se mostraba muy ilusionada al encontrar, entre los restos, varias piezas de vajilla.

Vidal confesaba echar de menos sus libros y recuerdos de sus padres y de sus hijos. "Toda mi vida se ha quedad aquí. Para mí todo era tan bonito", explicaba a Andrea. Josefina indicaba a la reportera que tenía muy claro que quería reconstruir su casa en el mismo lugar. "Espero vivir, por lo menos, hasta verlo terminado", afirmaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.