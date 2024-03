Contar con un abogado es un derecho fundamental que nos ampara a todos los ciudadanos españoles. Prestan asistencia jurídica a las personas más desfavorecidas, a quienes no pueden costearse un abogado de su propio bolsillo. Para profundizar en las dificultades de estos abogados y en sus reivindicaciones, la reportera Andrea Ropero tuvo la oportunidad de charlar con el abogado José Muelas, autor del libro 'Historias increíbles de un abogado de oficio'

El abogado exponía que todos los abogados están obligados a trabajar como abogados de oficio cuando son requeridos para ello, pero "al precio que quiera la administración en las condiciones que quiera la administración". "Además, no tenemos derecho a sindicación como tales abogados de oficio y nuestros horarios y nuestras obligaciones nos son impuestos", añadía. Para Muelas esto es "un maltrato" ya que, además, también sufren tanto la disparidad de pagos en función del territorio donde ejercen su actividad como retrasos en los pagos de sus honorarios. "Hemos llegado a acumular retrasos de muchos trimestres", denunciaba.

A todo ello se suma que, por ejemplo, el tiempo que disponen para poder preparar sus casos. "A ti te pueden llamar un momento para preparar un tema de un juicio rápido en el que te avisan en el momento y tienes que actuar sobre la marcha y tomar decisiones con carácter inmediato", indicaba. Pero, también, como exponía, "te puede tocar defender un caso como el 11M y puedes invertir años de tu vida en defender ese asunto, y en este plazo se pasarán 3,4,5 años y cobraremos 250 euros".

La cifra sorprendía a la reportera. "¿Me dices que cobráis 250 euros por cada caso, eso independiente de la duración?", preguntaba. "Independientemente, por eso se producen a veces situaciones como en el caso del 11M. El juicio duraba año y pico, naturalmente para un abogado que tiene que estar todas las mañanas defendiendo por 250 euros un proceso, significa su ruina total", puntualizaba el abogado. "Entonces lo que se hizo fue llegar a un acuerdo para tratar de pagar una cantidad superior que salvase de la ruina a los abogados que defendieron el caso del 11M y fue glorioso, porque alguno de los defendidos de oficio en el 11M fueron absueltos".

En cuanto al proceso de solicitar un abogado de oficio, un acusado que lo solicite no tiene que pagar nada ya que es un derecho, pero la cosa cambia si necesita, por ejemplo, una prueba pericial. "No es bueno ser pobre en España", afirmaba Muelas. Y aclaraba que : "No es lo mismo llegar a un juicio habiendo pagado una prueba pericial realizada por un gabinete prestigioso, que llegar desde prisión sin mas pruebas que la que el juzgado haya querido acordar".

En cuanto a las posibles soluciones que podrían evitar la precariedad de los abogados de oficio, Muelas indicaba que, lo que le quedaba era "manifestarnos y salir a la calle". "La administración de justicia esta en manos del poder ejecutivo que normalmente tiene otras prioridades antes que dedicar dinero a la administración de justicia", exponía. "Tenemos la mitad de jueces que tiene, per cápita, cualquier país europeo, si no hay unos tribunales de justicia que te amparen, y que te amparen en un tiempo breve, da igual las leyes que se promulguen", concluía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.