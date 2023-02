Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con una nueva imitación en su sección de Zanguangos. Ahora, el cómico imita a la sobrina del rey Felipe, Victoria Federica de Todos los Santos Marichalar y Borbón. "Nieta de reyes, sobrina de reyes, hija de personas muy válida y la primera influencer de la familia real, soy la Dulceida borbónica, me sigue muchísima gente", se presenta 'Victoria Federica'.

"Estoy de after work, en el fondo soy una veinteañera más", destaca 'Victoria Federica', que critica que no se le pasa ni una: "Que si me salté el confinamiento y mi cuerpo pedía mambo...". "A los borbones ya no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan ni disparar, ni a elefantes, ni dispararnos al pie, ni a periodistas... ya no tenemos privilegios", insiste 'Vicky'.

"¿Y qué que vaya en patinete?, ¡soy ecologista!", señala la sobrina del rey Felipe VI, que explica que "estaba ayudando a una amiga de ir de un after a otro" y argumenta que llevaba un cigarro porque era "la luz de señalización" porque defiende la seguridad ante todo.