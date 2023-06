Elon Musk vuelve a ser la persona más rica del mundo. Ahora, se convierte en el nuevo protagonista de 'Zanguangos'. Al volante de su Tesla en medio del espacio, Joaquín Reyes imita a este multimillonario que se define como "perfecto ejemplo de la crisis de los 50, me gusta hacer cosas a bote pronto y lo que se me ocurra lo hago": "Quiero que la gente me conozca como soy, rico y tontísimo", afirma.

Desde la sede de Twitter, 'Musk' defiende la libertad de expresión en esta red social y se emociona al ver a Trump tuitear contra Joe Biden: "Se me pone contento el pajarito, el de Twitter", puntualiza el magnate en el vídeo sobre estas líneas, donde desde una charla "HEZ" presenta todo tipo de 'novedosos' inventos sostenibles.

Al borde de un agujero negro, el Musk de Reyes explica cómo funciona "esta fuerza inabarcable del universo" lanzándole dinero: "Mira cómo se traga los billets, no le hace ascos, parece uno de mis diez chiquillos", afirma justo antes de darse cuenta de que se "a lo tonto me he gastado un pastizal, voy a tener que hacer más despidos en Twitter".

Sobre su proyecto Starship, asegura que "fue un éxito": "Ese elevarse, ese echar humo, ese petar como una mascletá, era justo lo que queríamos", afirma Musk con acento de Albacete, que hasta se atreve con su propia versión del éxito de Fórmula Abierta: "Musk, te quiero y quiero Musk".