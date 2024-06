Hace unos días, Isma Juárez se zambullía en la fiebre por Taylor Swift que invadía Madrid a causa de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. A pie de cola, el reportero conversaba con algunas fans de la cantante, entre ellas dos chicas que vendían una entrada VIP porque "una amiga nuestra no ha podido venir".

"No nos queremos lucrar, la queremos vender por el mismo precio e incluso menos", afirma una de ellas, mientras otra promete en el vídeo sobre estas líneas "entrada VIP más dos amigas". "También tenemos 'friendship bracelets' para regalar", añaden las dos jóvenes, que aseguran que el precio de la entrada es 389 euros.

Isma Juárez decide ayudarlas, previa 'comisión' de un euro, y ofrece la entrada entre las personas que rodean el estadio. "Si me la regalas...", le contesta una chica, a lo que Isma responde que no, porque "estoy ganando dinero". Finalmente, da con una chica sin entrada, pero que al saber el precio, su amiga reconoce que "no es muy 'swiftie', viene a acompañar a la hermana". Ella, por su parte, admite que es más fan de "Taburete".