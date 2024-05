Isma Juárez se desplaza hasta las puertas del Santiago Bernabéu justo antes de empezar el concierto de Taylor Swift. Allí se encuentra a un grupo de fans disfrazado y cada uno de sus vestuarios hace referencia a una "era" de la cantante. "Ah, se llaman eras y no discos", se sorprende el colaborador de El Intermedio, que les dice que ha ido a "aprender", aunque él no va muy "swifter".

Un erros que provoca las carcajadas de las seguidores de la nueva reina del Pop. "He estado todo el rato intentando decir swiftie, porque sé que es swiftie, pero me sale lo otro", se justifica, y les muestra lo "nervioso" que se ha puesto con su metida de pata, que le ha hecho incluso "sudar". "Pensé que me ibais a reventar", les confiesa. Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.