Isma Juárez también se apunta a lo de 'putodefender' la Navidad y se va hasta la terminal de llegadas del aeropuerto de Barajas para repartir abrazos. Allí ha recibido el cariño de muchos viajeros, algunos con excesivo énfasis, como una mujer que llegaba de Dubai: "No me han abrazado así ni mis padres, casi se me salen los ojos", afirma.

El reportero de El Intermedio también ha repartido regalos, como a una mujer que vuela de Badajoz a Valencia con escala en Madrid: "En tren es imposible, ¿hay tren?", comenta con ironía en el vídeo sobre estas líneas. "¿Lo quieres duro o blando?", pregunta Isma para escoger regalo, a lo que la mujer le responde que "siempre duro".

Además de presenciar la triste despedida de dos amigas que vuelven del Erasmus, a las que les explica que "a partir de ahora todo es una mierda", el reportero también se encuentra con la exministra Ana Pastor, a la que ofrece un abrazo sin respuesta.

Sin embargo, la escena más emocionante es la de un joven disfrazado de dinosaurio que ha ido hasta allí para recibir a su novia, de Venezuela, a la que asegura que no ha visto "desde hace casi cuatro años". Isma es testigo de este momento en el que el disfraz del chico termina desinflándose: "Se está desarmando física y emocionalmente", comenta para luego asegurar que el gesto es porque "le va a pedir matrimonio".