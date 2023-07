"Sí que va a haber pulpada musical, ha activado la playlist, pero entiendo que no va a haber perreo, porque eso es más del 'Perro Sanxe', claro", comenta animado Isma Juárez cuando comienza la fiesta de la noche electoral del 23J en la sede del Partido Popular en Madrid.

Allí entre todos los simpatizantes y militantes del PP, el colaborador de El Intermedio pone su micro y su ojo para ser testigo del ambiente que se vive en Génova 13. "DJ Pulpo tiene ahora el trabajo más complicado, porque tiene que animar a la gente cuando no está tan claro que la gente quiera estar animada", reflexiona a los pies de la cabina del DJ. Pero hay quien, a pesar del escenario que arrojan los resultados, no puede parar de bailar. "No me quiero imaginar cómo estaría se sumaran (PP y Vox) ahora", bromea con uno de los asistentes, que sigue bailando con un ritmo "espectacular". "¡Que se va a romper!", le advierte el reportero.

Juárez habla ahora con un interventor del PP que asegura estar contento con el resultado a pesar de no sumar, pero su conversación se interrumpe porque suena 'Nochentera' de Vicco y claro, él tiene que cantarla. Otras chicas también están muy animadas y aseguran que van a estar de fiesta hasta mañana. "Porque mañana no curráis, ¿no?", les pregunta. Efectivamente, no tienen que madrugar y se van a ir de copas, asegura una de ellas. "¿No crees que tendrían que poner alguna de Taburete para que todo quede en casa?". "Sí", responde el votante popular, que espeta: "¡Eres un cachondo!".

Tras una conversación con una señora que inquieta al reportero, llega el momento álgido de la noche: la salida de Isabel Díaz Ayuso al balcón de Génova 13. "Hace como Messi, que sale el último para que le aplaudan más", comenta. El gentío comienza a gritar "Ayuso, Ayuso" aunque quien tiene la palabra en esos momentos es Alberto Núñez Feijóo e Isma Juárez no puede evitar regañar a una de las simpatizantes que se encuentra cerca de él. "Pero que está Feijóo ahí, pero que esto es feísimo", le dice mientras ella sigue con sus cánticos a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. "Le están troleando a Alberto Núñez Feijóo sus propios votantes. Ayuso está mirando con una cara de 'esto solo lo puedo arreglar yo'".

