Isma Juárez recorre la acampada de Sol y conoce a sus protagonistas: "Me puedo quitar del tabaco y aportar a la caja de resistencia"

Isma Juárez se desplaza hasta la Puerta del Sol para conocer a algunos de los acampados por la vivienda y descubre perfiles muy diferentes, desde jóvenes que compaginan la protesta con su trabajo hasta personas que quieren aportar económicamente a la causa.

Isma Juárez se ha desplazado hasta Sol para hablar con los acampados que protestan por la situación de la vivienda. Entre ellos está Alberto, profesor de Biología, poeta y músico, que paga 600 euros por una habitación en un piso compartido entre cuatro personas y que, finalmente, ha tenido que volver a vivir con su tía.

"Son precios desorbitados", comenta el joven, que asegura que la acampada le da "una esperanza en la humanidad". Una movilización que se está organizando "con mucho cariño y voluntad y ayuda de la gente".

Otro de los jóvenes acampados trabaja como informático y reconoce que la protesta "se está alargando", aunque asegura que mantienen "fuerza y ganas". "Yo llevo seis días, voy a trabajar, paso por casa, saco al perro y vengo por las noches, sobre todo a dar apoyo", explica.

Entre los manifestantes también está Sergio, que se define como "una persona liberal" y asegura estar "formado en economía". Precisamente por eso, explica, ha decidido participar en la acampada e intentar aportar otros puntos de vista. "Mensaje para la gente de derechas, liberales como es mi caso: cambiad el diálogo, que es un problema que tenemos todos", lanza con contundencia el chico.

La movilización también cuenta con el apoyo de personas de otras generaciones. María Jesús, una mujer mayor que pasea entre las tiendas de campaña, explica a Isma que está buscando al Sindicato de Inquilinas porque quiere aportar su granito de arena económicamente. "Me puedo quitar del tabaco y aportar, haciéndome socia o a la caja de resistencia", asegura.

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