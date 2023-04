Isma Juárez se desplaza hasta la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid para descubrir cómo será la próxima generación de políticos, entre los que podría encontrarse el futuro presidente del Gobierno. En primer lugar se topa con Lucía, una joven que ya ha terminado la carrera, pero que está haciendo un master en Estudios de Género: "Estoy desencantada con la política", le confiesa, y la razón es porque "está todo mal". Pero ella se describe como "full política".

"¿Pero tú en principio te querías dedicar a hacer política?", le pregunta el colaborador de El Intermedio, y ella responde con un rotundo: "No, nunca he querido". Sin embargo, Isma Juárez la pilla en una contradicción: "Tú has dicho que sí", le rebate, y le suelta: "Ya me estás mintiendo como buena política".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver el reportaje al completo de Isma Juárez y cómo logra salir Lucía de este 'apuro': "Todo es en teoría, yo no quiero dedicarme a la práctica política".